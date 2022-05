annonse

annonse

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil lokke flere unge til å melde seg til tjeneste.

Forsvarsministeren sier til Dagbladet at målet er at flere skal velge førstegangstjeneste. For å få til dette vil han ha flere innrykk i året og at rekruttskolen skal tas ut av de operative avdelingene. Gram vil også ha mer fleksibilitet slik at flere kan bli lenger enn ett år i Forsvaret.

– Vi har en annen sikkerhetspolitisk situasjon, og derfor blir det naturlig å sette inn mer ressurser nå, sier han.

annonse

Ifølge Folk og Forsvar gjennomfører rundt 7.500 kvinner og menn førstegangstjenesten hvert år. Det tilsvarer en andel på 13 prosent av hvert årskull, skriver NTB.

I sitt fagmilitære råd fra 2019 anbefalte forsvarssjefen at man øker antallet som gjennomfører førstegangstjenesten til 15.800 årlig, som er mer enn en dobling fra dagens nivå.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474