Tom Stian Øhman (Fylkesleder i Demokratene i Oslo) på vegne av fylkeslederne.

Kent Andersen gikk i går ut i en video, med anklager om fraksjonsvirksomhet, kupping og skjulte nettverk i vårt parti, samt en rekke andre udokumenterte eller direkte feilaktige påstander om (tidligere) parti og partikolleger. Det som har syntes å trigge hans heftige utfall, er forslagene til nytt sentralstyre, som i tråd med regler og rutiner er sendt valgkomiteen før Landsmøtet. Da er det kanskje greit å minne om at Kent Andersen var fast medlem i Oslo fylkesstyre, og at fylkesstyret behandlet sitt forslag til nytt sentralstyre den 28. april. Det ble enstemmig vedtatt.

Oslo fylkesstyre var rådspurt, og hadde uttalt seg. I den prosessen ble ikke Kent spurt, av naturlige årsaker.

Kent var nemlig innkalt til møtet, men stilte ikke.

Han fikk tilsendt møtereferat, men prioriterte tydeligvis heller ikke å lese dette.

Han valgte å ikke prioritere å delta på årsmøtet i Oslo heller.

Hadde han av og til snakket med sine partikolleger, i stedet for til dem, ville han for lengst ha vært kjent med at det var stor misnøye med ham og Ina. I stedet valgte de nå via Sentralstyret å starte eksklusjonssak mot store deler av partiorganisasjonen, som de oppfattet var kritiske til dem. Etter hvert utvidet de denne til også å gjelde partiets leder fordi han ikke støttet deres påstand om «fraksjonsvirksomhet». Derfor tok Landsstyret grep i grevens tid.

Det er mange ting «vi andre» kunne ha sagt om dette. Vi føler imidlertid at denne korte kommentaren til Kent Andersens timelange og emosjonelle angrep på omtrent hele partiet får holde. Demokratene har enormt mye å ta tak i som gjelder Norges fremtid, og vi velger å bruke tid og krefter til det beste for folk og land, fremfor å belemre velgere og tillitsvalgte med usanne påstander og ørkesløse diskusjoner i offentligheten.

Vi beklager siste ukes drama i Demokratene. Vi lar demokratiet virke, og ser fremover.

