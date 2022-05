annonse

annonse

Etter en kort opptur, fortsetter nedturene i meningsmålingene for USAs 46. president, Joe Biden.

En ny meningsmåling fra NBC News viser at antallet amerikanere som mener at president Biden gjør en god jobb har sunket til et nytt lavpunkt. Kun 39 prosent av amerikanerne opplyser å være fornøyde med jobben han gjør, mens 56 prosent er misfornøyde.

Amerikanerne er spesielt misfornøyde med presidentens håndtering av økt inflasjon, dårligere økonomiske tider og slakk grensesikkerhet – slik de har vært i store deler av presidentperioden hans. Bare 37 prosent av amerikanerne ser på Biden i et positivt lys, ifølge meningsmålingen, som viser at hans popularitet svinger rundt den samme prosentandelen som tidligere president Trump i samme periode.

annonse

Meningsmålingen viser at Biden ser ut til å tape terreng igjen etter å ha litt vind i seilene over den siste tiden. Tidligere denne måneden opplyste 42 prosent av amerikanerne at de var fornøyde Bidens jobbinnsats i en Washington Post-ABC News-meningsmåling, som utgjorde en oppgang på fem prosentpoeng fra en tidligere meningsmåling i februar.

I NBC News-meningsmålingen er 59 prosent av amerikanerne fornøyde Bidens håndtering av coronavirus-pandemien – et område hvor presidenten konsekvent har fått de beste karakterene blant amerikanske velgere.

Men bare 33 prosent av amerikanerne godkjenner Bidens håndtering av økonomien, og bare 23 prosent godkjenner hans håndtering av høyere inflasjon og økte levekostnader. Dette to nøkkelsaker som sannsynligvis vil være blant de viktigste for amerikanerne ved valgurnene for mellomvalget i november.

annonse

Bensinprisene har steget til rekordhøye nivåer i USA i år, og toppet seg på en gjennomsnittlig nasjonal pris på 4,47 dollar per gallon, mens prisene i dagligvarebutikker også har økt kraftig. Forrige uke førte rapporter om mangel på morsmelkerstatning til stor fortvilelse blant amerikanske familier.

Omtrent 41 prosent av amerikanerne sier at de er «nokså fornøyd» med sin nåværende økonomiske situasjon, ifølge meningsmålingen, mens 16 prosent sier de er «svært misfornøyde» med sin økonomiske situasjon.

Amerikanerne rangerer levekostnadene, økonomi, stemmerett og abort – i denne rekkefølgen – som de fire viktigste problemene nasjonen nå står overfor.

Meningsmålingen ble gjennomført fra 5. mai til 7. mai, og deretter 9. mai til 10. mai, og konsulterte 1000 respondenter. Feilmarginen er på pluss-minus 3 prosentpoeng.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474