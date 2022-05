annonse

En leverandør forteller at solcellemarkedet er truffet av «den perfekte storm». Etterspørselen har blitt så stor at han må si nei til 90 prosent av kundene.

Statens støtte til solcelle-anlegg har økt til 47 500 kroner. Før kunne det ta 16 år å nedbetale et solcelleanlegg.

– Med dagens priser tar det 3,5 år, sier han til NRK

Daglig leder i Norsk solenergiforening syns myndighetene satser for lite på solenergi. Han sier at Norge har perfekte forhold for solceller.

Ikke perfekt, men bra

– Ja, det er noen gunstige forhold for solceller i Norge (men bruken av orden «perfekt» kan sikkert diskuteres). Blant annet at det er relativt mange timer med dagslys i løpet av ett år. I tillegg får man – som nevnt i NRKs artikkel – mindre problemer knyttet til overoppheting, sier Hans Borge til Resett.

Borge er leder av Klimarealistene, og sier at Norge har et relativt høyt kostnadsnivå. Dette gir dyrere installasjon. Sett i et større energiperspektiv vil bidraget fra solceller være begrenset. Virkningsgraden er lav, strømmen er ikke regulerbar og solcellepaneler krever innsats i form av kapital, areal, råvarer og gjenvinning/deponering.

Men at mange vil kjøpe solceller nå tror han kan komme av subsidier:

– Tilskudd fra Enova kan like gjerne være bidrag til leverandører, På begynnelsen av 2000-tallet kunne man få kroner 5000 i støtte til installasjon av luft-til-luft varmepumper. Når dette Enova-tilskuddet forsvant ble varmepumpene kroner 5000 rimelige praktisk talt «over natta», sier Borge.

