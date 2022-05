annonse

Det blir dyrere og dyrere å ha elbil i Oslo. Nå vil byrådet gjøre det most kostbart å parkere og lade elbilen i hovedstaden.

Bompengesatsen for elbilene ble nylig varslet økt i Oslo. Nå foreslår byrådet å øke takstene for parkering med elbil på kommunale ladeplasser, skriver Nettavisen, gjengitt av NTB.

Dette kom frem da det reviderte budsjettet for Oslo ble lagt fram torsdag. Byrådet anslår at inntektene vil øke med rundt 10 millioner kroner som følge av endringene.

– Dette er ikke mer enn rett og rimelig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han sier at elbilene tar plass og står for 80 prosent av nybilsalget i Oslo.

– Hvis vi skulle gjort det gratis for alle for all framtid å kjøre gratis gjennom bomringen og parkere gratis for alle som kjøpte elbil, så ville vi ikke ha kontroll på byutviklingen, sier Johansen

Men Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, liker ikke prisøkningen.

– I mange år har vi hatt en kjempesuksess med å få folk til å gå over til elbil. Ved at Arbeiderpartiet både her i Oslo og nasjonalt setter en stopper for dette, så risikerer vi å settes mange år tilbake i elbilsatsingen vår, sier Bjercke.

