Faller konservative og liberalister utenfor våre begreper om ønsket mangfold?

– Det finnes ikke Frp-ere ved universitetene. Og jeg mener fortsatt at det er en problemstilling som bør tas på alvor, skriver professor Torkel Brekke ved OsloMet i Aftenposten, og fortsetter:

– Det som er pussig, er at forskere som identifiserer seg med venstresiden, ikke har fantasi til å forestille seg at situasjonen var snudd på hodet.

Brekke tilhører også tankesmien Civita. Han påpeker at forskningsfunn oppstår i store institusjoner med kulturer nedfelt i institutter og fagfellesskap. Kulturene reproduserer seg selv, i hvert fall i noen grad. Det er uunngåelig at studenter og stipendiater (og etablerte forskere for den saks skyld) påvirkes av institusjonene i valg av problemstillinger og perspektiver på fag.

– Tenk om samfunnsvitenskapene og humaniora (og gjerne folkehelseforskning) var helt dominert av forskere som stemte Høyre, KrF og Frp. Da tror jeg man ville fått en annen debatt, skriver han, og legger til:

– Den ville sannsynligvis dreiet rundt begreper som representasjon, mangfold og legitimitet.

– Man ville hørt at det er viktig at også unge mennesker på venstresiden føler seg representert i forskningen, at de kan forestille seg selv bak kateteret i forelesningssalen. Da ville vi ha hørt at folk flest bør føle seg representert, slik at forskningen beholder sin legitimitet, også innen kontroversielle temaer som for eksempel innvandring og klima. Man ville hørt at vi trenger mangfold, ikke bare langs dimensjoner som kjønn og etnisitet, men også med hensyn på verdensbilder og politisk ståsted, skriver Brekke, og spør:

– Men konservative og liberalister faller kanskje utenfor våre begreper om ønsket mangfold?

