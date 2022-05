annonse

Hadia Tajik (Ap) er tilbake på stortinget to måneder etter skatteavsløring. Det er det mange som reagerer på.

På NRK Dagsrevyen søndag kveld gjorde Tajik sitt første intervju etter at hun tidligere i vår trakk seg som både arbeids- og inkluderingsminister og som nestleder i partiet.

Hadia Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010 og oppga i sin første søknad at hun ikke hadde andre boligutgifter.

Etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig, sendte hun inn en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, avslørte VG.

Hun bodde aldri i boligen, og betalte heller aldri noe for å bo der.

Tajik har bekreftet dette, men svarte at hun bodde hos foreldrene og hadde utgifter der. Hva hun betalte for eller hvor mye, har hun sagt at hun ikke husker.

Mens hun bodde hos foreldrene, disponerte Tajik mellom 2007 og 2010 to boliger i Rogaland. Den ene eide hun med sin bror, den andre alene.

– Ganske tøft

To dager etter at Tajik trakk seg som statsråd, bekreftet hun overfor NRK at hun fikk skattefrie leieinntekter for utleieleiligheten hun eide sammen med broren. Hun skulle ha skattet av inntektene, ifølge eksperter.

– Det har vært ganske tøft, egentlig. En ting er å være ansvarlig for denne type feil. Jeg har ikke lyst til å være en sånn person. Men i tillegg så har jeg nok drevet rovdrift på kroppen min i ganske lang tid, uttalte hun gråtkvalt til statskanalen.

Ap-politikeren er nå tilbake på Stortinget. Hun har etterbetalt pengene hun er skyldig.

Reagerer

På sosiale medier florerer tusenvis av kommentarer i forbindelse med Stortings-comebacket. Flere lurer på hvorfor hun slipper fengselsstraff, ettersom andre har måtte sone for lignende forhold.

– En viss politimann i Oslo fikk svært streng straff for å angivelig ha bidratt til smugling av store mengder narkotika. Et skjerpende punkt var at han hadde misbrukt stillingen sin til å berike seg selv. Samme kriterier gjelder tydeligvis ikke for politikere. For dem er det tydeligvis nok å “legge seg flat, ta det til etterretning, be om å bli trodd”, og så videre, og så vipps, det vonde bare forsvinner. Er det rart politikerforakten bare øker? spør en person i Nettavisens kommentarfelt.

Mange er rasende. Det er vanskelig å finne noen som støtter Tajik blant de cirka 1000 kommentarene som er skrevet.

– Politikere som gjør «underslag» av felleskapets midler skal automatisk fjernes fra politikken, er beskjeden fra en mann.

– Så hvis jeg snylter på skatten kan jeg bare få regna ut hva jeg skylder, så er det greit? Aldri hørt før, skrives det.

– Er det ikke vanlig å måtte betale straffeskatt når man svindler? spør en person.

Statsminister Jonas Gahr Støre er imidlertid glad for å få sin Arbeiderparti-kollega tilbake på stortinget.

– Jeg gleder meg til å få Hadia tilbake i gruppa på mandag. Hun er en av våre dyktigste politikere, sa statsminister Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

