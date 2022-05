annonse

Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde anser at Høyres politikk vanligvis er forutsigbar, systemtro og konservativ.

– Høyres forslag i Stortinget om å utrede et «sannhetsministerium» bryter imidlertid drastisk med denne politiske linjen. Den er et ekko av Putins såkalte «agent-lov», skriver han i Aftenposten, og fortsetter:

– Høyre ber regjeringen om å utrede etableringen av et sannhetsministerum. Ministeriet skal få som oppgave å «bekjempe falske nyheter og desinformasjon» og kvalitetssikre informasjon som blir formidlet.

Tybring-Gjedde mener at dette vil innebære sensur av dissidenter på alle sider av det politiske spektrum, samt bidra til å hindre pressen i å publisere avsløringer og kritikk som de offisielle myndigheter stempler som falske nyheter.

– Historien har lært oss at kontroll eller forbud mot ytringer er enhver autoritær leders fremste våpen. Det er oppsiktsvekkende at Høyre ønsker å åpne diktatorenes verktøykasse med mål om å bekjempe usann informasjon de ikke liker. Fremskrittspartiet ønsker ikke en debatt på slike premisser. Vi vil derfor avvise forslaget fra Høyre, sier han, og legger til:

– Forslaget viser at Høyres stortingsgruppe, inkludert landets tidligere statsminister Erna Solberg (H), tror at folk flest ikke evner å skille mellom russisk propaganda og faktabasert nyhetsformidling.

Han mener at dette viser også at begeistringen for EU er så stor at partiet potensielt er villig til å overlate prinsipielle beslutninger til dekreter fremsatt av en union der vi ikke engang er medlem.

– I forslaget heter det: «Høyre ønsker er en gjennomgang, på tvers av sektorer, av de ulike etatenes mandater, organisering og ressurser, med sikte på å oppnå bedre samhandling og koordinering og dermed mer effektiv og rettidig respons.» Eller sagt på en annen måte, en tilrettelegging for mer statlig sensur og informasjonskontroll.

