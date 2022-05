annonse

– De forstår ikke dette med å bruke flertallspronomen for én elev.

En elev ved en middelskole (som er nivået mellom amerikansk barneskole og videregående, «high school») i Wisconsin er anklaget for seksuell trakassering etter å ha brukt det som beskrives som «feil» pronomen om en elev. Det skal etter sigende dreie seg om en episode som involverer en elev som ønsker å bli omtalt med flertallspronomenet de i stedet for han eller hun.

Rosemary Rabidoux sier til Fox News at hun mottok en telefonsamtale fra den aktuelle skolens rektor. Hun ble da informert om at hennes sønn, Braden, hadde blitt anklaget for seksuell trakassering.

– Jeg tenkte umiddelbart «seksuell trakassering, det er voldtekt, det er incest, det er upassende berøring, selv groteskt språk kan gå så langt». Og da jeg spurte ham om hva min sønn hadde gjort, sa han alt han ikke hadde brukt de korrekte pronomenene, forteller Rabidoux, ifølge Fox News.

Engstelig

Braden er ikke den eneste eleven som er anklaget for å ha brukt «feil» pronomen. To andre elever er også anklaget for seksuell trakassering på lignende grunnlag.

– Jeg var engstelig, redd og opprørt, fordi jeg ikke visste hva som ville skje. Men mest engstelig for min nåværende og fremtidige situasjon, fordi en anklage som dette kan ødelegge mine sjanser til å komme inn på et college når jeg vokser opp, sier Braden selv.

Moren Rosemary Rabidoux forteller at skolen holdt tilbake informasjon og unnlot å utdype mer om hva anklagen dreide seg om. Det tok flere dager før hun ble informert om holdet i anklagen.

Grovt misbruk

Luke Berg, en jurist fra Wisconsin Institute for Law and Liberty som representerer de anklagede elevene, mener at anklagene er et grovt misbruk av reglene rundt seksuell trakassering i skolevesenet.

– Seksuell trakassering dekker virkelig uhyggelige ting, ikke simpelthen å bruke såkalt gale pronomen, sier Berg, som mener at bruken av anklager om seksuell trakassering i denne konteksten er et brudd med den amerikanske grunnlovens bestemmelser gjeldende ytringsfrihet.

– Dette er middelskole. Dette er barn. De lærer hvordan man samhandler med hverandre, og de har lært hele livet at om de ser en jente, så bruker de pronomenene «hun» og «henne». De forstår ikke dette med å bruke flertallspronomen for én elev, sier Rabidoux.

Hun mener at skoler bør fokusere på utdanning, matte og forskning, ikke på pronomen.

Den aktuelle skolen har nektet å kommentere saken.

