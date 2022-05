annonse

Oslo kommune har sett seg lei av pendlende sykkelbud som også setter fra seg mat-bagger. Nå vil de fjerne og kaste dem.

– Sykkelstativene er jo ment for sykler. Hvis du setter igjen en bag, så bruker du opp plassen til noen andre, sier Mari Svolsbru fra Bymiljøetaten til Dagsavisen.

Det koster femti kroner i måneden for å benytte sykkelhotellet ved Oslo S. Hele 278 personer har abonnement og sykkelhotellet har en kapasitet på rundt 180 sykler. Av de er det mange pendlere som setter igjen sykkelen i byen.

Bymiljøetaten har observert stadig flere bagger fra Foodora og Wolt, sykkelbud for restauranter i Oslo. Baggene sto både på sykler, låst fast i stativer, og løst på gulvet. Svolsbru forteller at det var rundt 30–40 bagger der under vårens kontroll.

En syklist sier til Dagsavisen at det stadig blir flere mat-bagger der. Men selv om de tar plass har aldri hotellet vært full.

Sykkelhotellet er en gedigen økonomisk fiasko

– Folkets Parti FNB skal ikke mene så mye om sykkelbagger, men så lenge baggen holder seg innenfor den enkeltes parkeringsplass burde det være helt innenfor, sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby er leder av Folkets Parti FNB, hun mener at hele sykkelhotellet er en gedigen økonomisk fiasko og tapper Oslo for penger. Hele 12 millioner kroner var tidligere byråd Lan Marie Berg villig til å betale i husleie for en ti-årskontrakt til eieren av sykkelhotellet. En mer vulgær sløsing med skattepenger skal man lete lenge etter.

– MDG har dessverre store planer om å fylle byens knutepunkter med mange slike sykkelhoteller, der alle kommer til å gå med gigantiske underskudd. Det er rart at skattebetalerne i Oslo finner seg i dette. Hele sykkelhotellet-ideen der svindyre arkitekter får frie hender til å skru sammen kostbare palasser er uhørt, mener hun.

