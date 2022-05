annonse

Onsdag sa Rødt nei til finsk og svensk medlemskap i Nato, noe som har vakt forstandelse i det politiske Norge.

Sosialdemokratiske Dagsavisen skriver i respons på forholdene at Rødt, etter en tid med stor fremgang, nå har «beveget seg tilbake inn i skyggene», i en lederartikkel fredag ettermiddag.

Avisen vedgår at ytre venstre typisk har vært USA-skeptisk, men indikerer at angrepet på Ukraina bør signalisere en ny tid.

«Problemet for Rødt er at det ikke er rom for tidligere tiders nyanser. Russland har brutt borgfreden, forgrepet seg på Ukraina, knust alt grunnlag for tillit. Så lenge partiet peker på Nato som problemet, vil det leses som et forsvar for Russlands perspektiv der nettopp den vestlige alliansen er kilden til konflikten. Midt i en angrepskrig reflekterer dette svært dårlig på Rødt. Selv om de insisterer på at de fordømmer Putins krig», skriver Dagsavisen.

«Det blir nesten karikert når partiet avviser en demokratisk prosess i våre to naboland. Begge er skremt av Russland inn i den kollektive sikkerheten til Nato. Rødt vil holde våre naboland utenfor tryggheten vi selv kan kjenne, men hevder likevel at de respekterer alle lands rett til å inngå allianser. Og slik blir Rødt stående alene om å relativisere demokratiets kamp mot det autoritære.»

Avisen mener at Nato-motstanden og avvisningen av Sverige og Finland vil koste Rødt dyrt.

