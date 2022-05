annonse

annonse

Annenhver nordmann mener at Norge bør søke om å få arrangere vinter-OL i 2030, ifølge en fersk spørreundersøkelse. Bare 27 prosent er negativt innstilt.

– Det er en utvikling i tallene siden forrige gang man hadde en slik prosess. Det er hyggelig og positivt, sier styremedlem Kristin Kloster Aasen i IOC til VG.

I den landsdekkende spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Respons på vegne av VG, sier 49 prosent at de er positive til en norsk søknad om å få arrangere vinter-OL i 2030. 27 prosent oppgir at de er negativt innstilt, mens 23 prosent av de spurte svarer «vet ikke».

annonse

Har undersøkt interessen for OL-søknad

Nyheten kommer samtidig som idrettsledere fra hele landet samles i Tromsø denne helgen. Der skal blant annet en mulig ny norsk OL-søknad diskuteres.

Idrettspresident Berit Kjøll har satt ned et utvalg som har sondert interessen for en ny OL-søknad internt i norsk idrett. Utvalget skal legge fram sitt arbeid på ledermøtet i NIF i Tromsø lørdag. Deretter skal sonderingene fortsette fram mot en ny ledersamling i november, før Idrettstinget må fatte en avgjørelse om ett år.

– Det er likevel på det rene at et fremtidig OL og PL i Norge ikke kan gjennomføres uten støtte fra det norske folk, sier Kjøll til avisa.

Ikke avvisende til mulig søknad

annonse

Ender det opp med et OL-ja fra Idretts-Norge, vil NIF begynne å jobbe politisk med OL-søknaden. Medlemmene i familie – og kulturkomiteen på Stortinget gir et inntrykk av at partiene har svært forskjellige innstillinger til et fremtidig OL på norsk jord, skriver TV 2.

– Jeg synes det er bra at idretten ser på en slik mulighet, sier komitéleder Grunde Almeland (V).

Blir det bestemt at det skal søkes om et OL, vil man i siste instans være avhengig at et flertall i Stortinget for å få den nødvendige statsgarantien på plass.

– Senterpartiet er veldig positive til at idretten ønsker en slik sondering. Hvis idretten selv vil søke om å arrangere OL, så har vi programfestet at vi vil jobbe for et OL i 2034, sier andre nestleder i komiteen, Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

– Ikke tiden for å sløse milliarder på «pampefest»

Frps landsmøte gikk tilbake i 2014 imot at Norge skulle søke 2022-OL. Åtte år senere er motstanden fortsatt stor.

– Idretten står selvsagt helt fritt til å sondere. Jeg mener imidlertid dette ikke er tiden for å kaste bort tid og mye penger på et slikt arbeid, da også idretten står i en krevende situasjon etter koronapandemien. Jeg og Frp mener dette ikke er tiden for å sløse milliarder på en «pampefest», sier komitémedlem Silje Hjemdal (Frp) til TV 2.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474