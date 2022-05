annonse

Den første politimannen som ankom Coop Extra i Kongsberg i fjor, sier at han og kollegaen ble beskutt kort tid etter at de kom inn i butikken.

– Jeg er ved søyla inne i butikken når jeg får første observasjon av ham ved kassaapparatene. Jeg ser et glimt av en mann, så hører jeg at det suser over hodet mitt og hører et smell over meg og skjønner at jeg blir skutt på, sier politimannen i Buskerud tingrett i Hokksund.

– Jeg konstaterer da at dette er meget farlig, sier han.

Politimannen vitnet fredag under rettssaken der Espen Andersen Bråthen er tiltalt etter angrepet 13. oktober i fjor.

Han rykket sammen med en kollega ut fra Kongsberg politistasjon etter at de klokken 18.13 fikk melding om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue på Coop Extra på Vestsiden i Kongsberg.

– Ser at de som kommer ut er skrekkslagne

Politimannen var bevæpnet med en MP5 maskinpistol da han og kollegaen, som var bevæpnet med pistol, noen minutter senere ankom butikken. Der ble de møtt av deres kollega Rigoberto Villarroel, som var på Coop utenfor arbeidstid og hadde en pil stående ut av ryggen etter å ha blitt skutt av Bråthen.

– Vi vurderer situasjonen som så kritisk at vi må ta oss raskt inn i bygget. Vi ser at de som kommer ut er skrekkslagne, sier mannen.

Deretter tok de seg inn i butikken mens de ropte at de var bevæpnet politi. Kort tid etter kom den første pila mot dem.

– Jeg prøvde å gå fram en gang til for å skyte siktede, men da kom det en ny pil, og jeg trakk meg tilbake igjen, sier politimannen.

Trakk seg tilbake

Han valgte da å trekke mot inngangen i butikken sammen med sin kollega, der de møtte en kvinnelig politibetjent for å ta på seg verneutstyr og skjold.

Mannen sier at de ikke visste om andre utganger fra Coop, og at de dermed trodde at gjerningsmannen var isolert inne i bygget og at de derfor hadde tid til å ta på seg verneutstyr, melder NTB.

– Kjente på dødsfrykt

Han bekreftet samtidig at de hadde fått ordre om å ta på verneutstyr før de gikk inn på Coop, men sa at det er opp til den enkelte patrulje å vurdere om de skal følge en slik ordre.

– Vi vurderte at vi måtte få kontroll på gjerningspersonen raskt, og vi valgte derfor å ikke ta på verneutstyr, sier mannen.

Han sier at han opplevde situasjonen som meget krevende.

– Jeg kjente på en dødsfrykt. Jeg har aldri blitt skutt på før, sier politimannen.

I en kommentarartikkel torsdag på Resett ble det skrevet at den først patruljen besto at to politikvinner. De opplysningene er nå oppdatert, og vi beklager.

