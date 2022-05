annonse

Trondheim kommune skal kjøpe regnbueflagg til en halv million kroner, vedtok bystyret torsdag kveld.

Alle skoler, helse- og velferdssenter og kulturhus som har flaggstang får stangflagg i regnbuens farger, mens 117 barnehager får balkongflagg, skriver Adresseavisen.

– Symbolpolitikk brukes gjerne som et stygt ord, men symboler kan være viktige. Regnbuen er det vakreste i verden. Den symboliserer mangfold – at alle er forskjellige, men like mye verdt, sier Line Fjørstad i Trondheim MDG.

– Trondheim har ansvar for å vise at det er greit å være skeiv, enten du er 4 eller 94 år gammel. Det er superbra og en gledens dag at det nå kommer tydelige signaler fra kommunen, ifølge NTB.

