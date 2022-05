annonse

annonse

Crystal Palace-trener Patrick Vieira kan havne i trøbbel etter nedsparking av en Everton-supporter.

Hendelsen skjedde på Goodison Park i oppgjøret mellom Everton og Crystal Palace der hjemmelaget vant 3-2.

Everton-fansen stormet banen i gledesrus etter at de med seier sikret kontrakten i neste års Premier League.

annonse

Crystal Palace-manager Patrick Viera, som var kjent for å være en grisespiller i sine dager, sparket ned en Everton-supporter som hånet han. Videoen av nedsparkingen har gått viralt på sosiale medier.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd

Port Vale

Det har vært mange banestorminger den siste tiden på engelske fotballbaner.

Da Nottingham Forest sikret play off-finale på Wembley i Championship, stormet fansen banen.

En tilskuer skal ha skallet ned en av spillerne. Tilskueren ble ifølge BBC arrestert torsdag morgen.

Det ble også trøbbel i play off-kampen mellom Port Vale og Swindon torsdag kveld.

Port Vale vant på straffespark og er klare for Wembley i League 2. Fansen stormet banen og det ble knuffing mellom Swindon-spillere og Port Vale fans.

More shocking scenes after a pitch invasion tonight. Swindon players surrounded by Port Vale fans here. Looked like punches were thrown. pic.twitter.com/JnG8CyaL1j

— Aidan McCartney (@aidanmccartney) May 19, 2022