Podkasten til Nomaden og nordmannen skal egentlig ikke dreie seg om politikk, men nå gjør vi et unntak.

Det som har skjedd de siste månedene i både Sverige og Norge opptar oss litt. Rasmus Paludan satt ikke bare fyr på koranen, men et underliggende problem i Sverige. Eller «Svenske tilstander» som det også heter. Også her i Norge har SIAN utfordret grensene for ytringsfriheten. Norsk politi besluttet å stanse koranbrenningen i Stovner, noe som vakte misnøye hos mange islamkritikere.

Både Helge og Shurika var til stede under Norges første koranbrenning i Kristiansand i 2019. Og senere på flere demonstrasjoner blant annet i Drammen, Sandefjord og Oslo.

Har ytringsfriheten gått for lang? Hvem er det som egentlig lager alt dette kaoset? I Sandefjord var vi vitne til et Norge vi ikke ønsker for våre eller andres barn.

Tilgjengelig på Spotify her.

