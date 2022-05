annonse

Twitter vil begynne å merke meldinger med villedende informasjon om krigen i Ukraina.

Innlegg som bryter mot reglene, kommer til å bli gjemt bak en beskjed om at det inneholder villedende opplysninger som kan føre til at kriserammede mennesker blir utsatt for fare, skriver selskapet i et blogginnlegg.

Deretter må man klikke på en lenke for å se innlegget, sier selskapets sikkerhetssjef Yoel Roth i innlegget.

– I krisetider kan det være usedvanlig utfordrende å fastslå om noe er sant eller usant. For å avgjøre om påstandene er villedende, krever vi verifisering fra flere troverdige, offentlig tilgjengelige kilder, inkludert bevis fra konfliktovervåkingsgrupper, humanitære organisasjoner, journalister og mer, skriver Roth videre.

Innlegg fra statskontrollerte medier, regjeringer og verifiserte kontoer skal prioriteres, ifølge Twitter, skriver NTB.

