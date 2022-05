annonse

Påstår at hele 80 militære kjøretøy ble ødelagt og godt over 400 russiske soldater ble drept i ett slag.

Ukrainas væpnede styrker har offentliggjort et opptak som viser dusinvis av havarerte russiske stridsvogner og pansrede kjøretøy. De militære kjøretøyene ble ødelagt under en mislykket elvekryssing forrige uke, da de forsøkte å ta seg over Siverskyi Donets-elven i det østlige Ukraina.

De uforberedte russiske enhetene ble hardt bombet av Ukrainas væpnede styrker, som hevder å ha ødelagt nesten 80 russiske panserkjøretøy, inkludert større stridsvogner og stormpanservogner. Ifølge estimater basert på offentlig tilgjengelig informasjon, tyder det nå på at godt over 400 russiske soldater ble drept eller såret under angrepet.

Hendelsen omtales som en av de dødeligste engasjementene i krigen så langt.

Ifølge rapporter, forsøkte den dødsdømte russiske enheten bestående av rundt 80 pansrede kjøretøy å krysse elven Siverskyi Donets for å befeste Russlands posisjon nær Bilohorivka, vest for Lysychansk.

11. mai skal den russiske kommandoen ha sendt rundt 550 soldater for å krysse elven ved Bilohorivka, i den østlige Luhansk-regionen. Målet med operasjonen var å omringe ukrainske styrker nær Rubizhne, men feilet totalt. Det russiske forsøket på å krysse elven stoppet helt 13. mai.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022