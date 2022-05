annonse

annonse

Helgens landsmøte for partiet Demokratene er i gang på Gardermoen i Oslo.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt partiet Demokratene før landsmøtet som startet lørdag formiddag.

Kent Andersen, og andre i sentralstyret, valgte å trekke seg fra Demokratene kun dager før landsmøtet på Gardermoen, etter en konflikt internt.

annonse

Det var derfor stor spenning i hva som ble sagt da landsmøtet ble satt i gang.

Partileder Geir Ugland Jacobsen åpnet møtet og ga ordet til en entusiastisk Vidar Kleppe. Vestlendingen startet partiet i 2001. I forrige stortingsvalg fikk de 1,1 prosent av stemmene.

Kleppe startet med å hylle de fremøtte.

annonse

– Det er helt fantastisk å være sammen med dere. Det inspirer meg noe voldsomt. Og dere som sitter hjemme å ser vi stream, her skulle dere ha vært. Landsmøtesalen er pyntet med norske flagg. Helt fantastisk, sa Kleppe.

58-åringen benyttet deretter anledningen til å hamre løs på politikerne som sitter med makta på Stortinget, som han omtaler som «stortingsglobalistene».

– Demokratene er det eneste anti-globalistiske partiet i Norge. Stortinget er fyllt opp av disse personene, i ulike partier, i ulike varienter, som ikke setter Norge først, sa Kleppe.

NRK-stikk

Vestlendingen, som har gjort Kristiansands-mann av seg, håpet at oppturen i forrige valget kan gi fremgang i lokalvalget neste år. Han mener imidlertid at media, med NRK i spissen, forskjellsbehandler Demokratene, og at de på ytterste venstre fløy får mye mer taletid.

– Hvis vi legger stortingsresultatet til grunn, hadde vi fått mellom 120 og 150 representanter i ulike fykes og kommuneting i Norge. Det var uten at vi fikk slippe til i mainstream media, sa Kleppe før han fyrte løs mot statskanalen:

– For å ikke snakke om NRK, som mottar 6,7 milliarder fra norske skattebetalere hvert eneste år, de slipper oss ikke til. Men stortingsglobalistene, røde og grønne sosialister, de har klippekort i statskanalen. Er det rart at vi i Demokratene sier at vi må omorganisere NRK, sa Kleppe til applaus.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474