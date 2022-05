annonse

Smitten skal stamme fra en utlending.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at en utenlandsk borger som besøkte Oslo fra 6. til 10. mai hadde symptomer under sitt opphold der. Smitten ble imidlertid påvist etter at personen var tilbake i sitt ikke navngitte hjemland.

Nå arbeider Oslo kommune og FHI med å oppspore personens indirekte nærkontakter, og opplyser å ha funnet flere.

Fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo kommune sier til TV 2 at de vet hvor i Oslo personen har bodd. Det samarbeides nå med personens hjemland for å kartlegge vedkommendes bevegelser i detalj.

De vanligste symptomene på apekopper er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse. Smitte skjer oftest ved direkte kontaktsmitte, men indirekte kontaktsmitte og dråpesmitte kan forekomme.

Indirekte kontaktsmitte kan for eksempel være via sengetøy. For at dråpesmitte skal forekomme kreves det vanligvis tett nærkontakt over lengre tid. Ifølge FHI er det da snakk om timer, ikke minutter.

– Dette er lite smittsomt, og det gir nesten aldri epidemier blant mennesker, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til Avisa Oslo.

