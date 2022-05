annonse

annonse

Aktivister fra Extinction Rebellion demonstrerte fra Stortingets galleri og avbrøt spørretimen.

Demonstrasjoner inne i Stortingssalen er ikke noe nytt, ifølge UiB-professor Kristin Strømsnes. Hun er ekspert i blant annet politisk deltakelse og klimapolitikk, og forventer å se mer aktivisme i tiden fremover.

– På 70-tallet i Norge var det jo ikke uvanlig med demonstrasjoner i Stortinget og synlige stunt. Natur og Ungdom heiste også ned et banner fra taket på Stortinget på starten av 2000-tallet, sier Strømsnes til Vårt Land.

annonse

Klimasaken engasjerer og derfor blir aktivistene mer synlige, tror hun.

– Vi har sett klimaengasjement gjennom flere kanaler i det siste, aktivisme er en av de. Jeg tror vi vil få mer klimaaktivisme fremover.

Les også: Mener klimakrisen er en «forbrytelse» mot en hel generasjon: – Få hue ut av tåkeheimen, svarer partileder (+)

annonse

Pøbelgjeng

– Dette er aktivister som har null respekt for demokratiske spilleregler, og som ikke skyr noen midler for å få oppmerksomhet, sier Sylvi Listhaug til Resett.

Nylig avbrøt de en gudstjeneste med døde dyr på et kors. De har også sperret veier, og tatt seg inn i olje- og energidepartmentets lokaler.

Frp-lederen forventer at det hun anser for å være en pøbelgjeng tas skikkelig av politiet, og at de får så høye bøter at de slutter med denne oppførselen. Listhaug mener at aktivistene heller burde finne seg et ærlig arbeid. Hun anbefaler at de slutter med å plage vanlige folk som uansett ikke kommer til å lytte til de ekstreme synspunktene deres.

– Jeg har ingen tro på at slike aksjoner kommer til å endre norsk politikk. Det er kun de såkalte miljøpartiene som har vist forståelse for dem. Det store flertallet av det norske folk vet at verden har store behov for norsk olje og gass i lang tid fremover, og krigen i Ukraina har vist hvor farlig det er at verden er avhengig av olje og gass fra autoritære stater som Russland, sier Listhaug.

Hun fortsetter:

– Frp mener Norge må øke olje- og gassproduksjonen betydelig, og målinger viser at flere er enig i det etter invasjonen. Det var også budskapet fra president Zelenskyj da han talte til Stortinget og det norske folk nylig, og det tror jeg mange la merke til.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse