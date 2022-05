annonse

Resett skrev for noen dager siden om teorien om at flyet fra China Eastern som i mars styrtet inn i en fjellside i Kina, ble trolig styrtet med vilje av noen om bord. Dette mener amerikanske etterforskere som har analysert den svarte boksen

Boeing 737-800-flyet fra China Eastern var på vei fra Kunming til Guangzhou da det styrtet i en åsside 21. mars. Alle de 132 om bord omkom i ulykken.

Bilder viser flyet styrte med nesen først. Det ble anslått at flyet hadde lydens hastighet da det traff bakken.

Det hevdes nå at co-piloten sto bak og at det kan ha sammenheng med at nylig var nedgradert fra kaptein. Det vil samtidig ha medført at han gikk ned til 25 prosent av sin tidligere lønn.

Han vil også ha tapt ansikt, noe som er en alvorlig sak i Kina.

Det er Sky News i Australia som rapporterer om saken. De forteller at flyet først mistet mye høyde før det flatet ut i omlag tjue sekunder. Deretter fortsatte ferden rett ned. Det skal tatt om lag to minutter fra flyet begynte å miste høyde til det traff bakken. Under kan man se overvåkningsbilder da flyet ned mot fjellsiden.

Video ini menunjukkan pesawat Boeing 737-800 China Eastern Airlines menghujam perbuktian dgn kecepatan tinggi dari ketinggian 982 meter. #ChinaPlaneCrash #chinaeastern #China #china Rest In Peace pic.twitter.com/hOXv3loEfz — KabarPenumpang (@kabarpenumpang) March 21, 2022

