Norske samfunnstopper har oppført seg som vandaler. Er det på tide å si stopp nå?

Arkitekturopprøret er noe av det beste som har skjedd i norsk kulturdebatt på lang, lang tid. Arkitekturopprøret Norge har på Facebook 30 000 medlemmer, og på Instagram 66 000 følgere. Et enormt engasjement er skapt, og nei, det er ikke bare gamlinger som ønsker mer klassisk arkitektur i landet vårt. De unge er høyst opptatt av dette, og de etterlyser det offentlig.

Vi har en sykdom i Norge. Vi går rundt i dag og tror at vi ikke har hatt noe praktfull og staselig arkitektur i dette landet å snakke om. At slikt for det meste kun finnes på kontinentet. Det er feil. Vi har mye pen arkitektur, men fremfor alt; vi hadde mye vakkert. Mye er revet i løpet av det siste halve århundret, og erstattet med modernistiske styggedommer. Et skrekkeksempel finner du på Solli plass i hovedstaden, der det vakre Engelske kvarter ble revet til fordel for Indekshuset, et grusomt kompleks som overhodet ikke passer inn i miljøet, i 1965.

Skandaløst

Vi har jo revet i hytt og gevær. Revet, og bygget nytt. Der andre europeiske land har renovert og tatt vare på gamle, vakre bygg, har vi bare revet og oppført stygge klosser. Det er faktisk skandaløst. Oppvoksende generasjoner frarøves viktig kulturarv, og må ta til takke med glass og betong uten detaljer og utsmykninger, og ikke minst; et salig rot og kaos av ulike stilarter.

På denne fronten er vår kulturarv under angrep. Det finnes naturligvis eksempler på moderne arkitektur som fungerer greit. Operaen i Oslo er blitt veldig populær. Barcode har også blitt omfavnet av mange. Men dette ligger til litt for seg selv i bybildet i Oslo.

De grelle eksemplene som stikker ut som store sår i bybildet er så mange flere. Og mange er oppført på 60-, 70- og 80-tallet. Disse byggene begynner å bli såpass gamle at by- og riksantikvar presterer å mene at de er verneverdige. Bygninger som Guneriuskvartalet, som objektivt sett er en lite pen bygning, blir forsøkt forsvart av antikvarene, mens vakre klassiske bygårder rives. Det er jo helt på trynet, mener mange av oss.

Også dette nye Nasjonalmuseet da, som nå er oppført nede ved vannkanten ved siden av Aker brygge. Skal vi nå våge å si at keiseren er naken? Det ser ut som et fengsel. Det er ikke et nasjonalmuseum verdig. Er det ikke flaut, at det er dette rike Norge presterer?

Fy, Fabian!

Nå har til og med Høyre-profilen Fabian Stang – sønn av hele Norges diva Wenche Foss – gått i bresjen for å rive Nationaltheatret og oppføre en form for moderne konstruksjon i stedet. Det er tydelig at selv ikke Stang-familien har gått fri fra å bli smittet av den norske folkesyken – riv og bygg nytt. Man tror jo nesten ikke hva man leser.A

Er Nationaltheatret, et bygg som er så sentralt i norsk nasjonsbygging, det neste offeret for rivegale vandaler av norske samfunnstopper? Eller skal vi sette en strek snart, og ta et oppgjør med dette en gang for alle?

Jeg holder en knapp på det siste. Noe er i ferd med å skje. Og det er Arkitekturopprøret, som særlig nå gjør seg gjeldende i Oslo. Endelig er det en bevegelse som setter ord på det mange har opplevd rundt seg. Og dette er kanskje noe av det viktigste vi kan diskutere når det kommer til kultur.

Arkitekturen, bymiljøene rundt oss, er ikke bare for kulturkjennere og feinschmekkere. Den er til for alle. Alle må ferdes rundt omkring i landet vårt. Ingen kan unngå arkitekturen. Dette er et kulturuttrykk som selv de minst kulturinteresserte preges av. Stygg arkitektur går rett og slett på trivselen løs for alle. Det er det forsket på. Og nei, det som er stygt og det som er pent er ikke fullstendig subjektivt.

Det er på tide med et opprør. Det er på tide å ta skjønnheten tilbake. Det er på tide å kjempe for kulturarven vår, og for trivsel i bymiljøene våre.

