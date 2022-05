annonse

Et flertall på Stortinget vil gjøre det lettere å bruke omvendt voldsalarm.

I et forslag som blir lagt fram tirsdag, er det også lagt føringer for at ofre for overgrep og vold skal få vite om en voldsdømt blir sluppet fri, skriver NRK.

Forslaget vil gjøre hverdagen for voldsutsatte kvinner og menn lettere, mener Sveinung Stensland fra Høyre.

– Vi vet at dette vil bety mye for mange. Dette vil styrke vernet for dem som er utsatt for truende oppførsel og vold. De vil få en tryggere hverdag, sier Stensland til NRK.

Omvendt voldsalarm vil si at det er overgriperen som må gå med en fotlenke, ikke offeret.

– Vi vet at det stadig er folk som bryter reglene for besøksforbud. Det er dem vi vil ta, sier Stensland.

