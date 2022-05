annonse

Ikke alle klarer å holde på samboerskapet når vakre ukrainske kvinner inntar hjemmet.

I England skriver The Sun om tobarnsfaren Tony Garnett (29), som dumpet sin 28 år gamle samboer Lorna, til fordel for den ukrainske flyktningen Sofiia (22).

– Vi planlegger å leve hele livet sammen, sier Barnett til The Sun.

Sofiia Karkadym, som tidlig i krigen flyktet fra byen vest i Ukraina, fikk husly i Storbritannia av Tony og hans familie. Hun så da en «ulykkelig» familiefar og falt pladask.

– Så snart jeg så ham, ønsket jeg å være med ham. Det har gått veldig fort, men dette er vår kjærlighetshistorie. Jeg vet at folk vil tenke dårlig om meg, men det skjer. Jeg kunne se hvor ulykkelig Tony var, forteller Sofiia.

Kun 10 dager etter at Sofiia kom inn dørene bestemte Tony seg for å bytte ut sin britiske samboer og flytte ut med sin nye yngre ukrainske flamme.

– Det begynte med et enkelt ønske fra meg om å gjøre det rette og gi husly til noen i nød, en mann eller kvinne. Men det var Sofiia som kom inn i livet mitt, og det er noe jeg alltid vil være takknemlig for, sier Tony.

