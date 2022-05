annonse

Det ble registrert 14 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge lørdag.

Totalt er det registrert 332 nye asylsøkere den siste uken.

Fredag og torsdag ble det registrert henholdsvis 16 og 67 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da har det kommet 16.843 søknader.

Flere ukrainske flyktninger i Norge har imidlertid returnert til hjemlandet etter at russerne trakk seg ut fra Kyiv-regionen.

Kun 14 ukrainske flyktninger ble med det første flyet som gikk fra Moldova til Norge 21. mai. UDI sier det er krevende å informere flyktninger om tilbudet.

I mars sa regjeringen at Norge ville hente 2.500 ukrainere som har flyktet til Moldova.

UDI forklarer til NTB at mange ukrainske flyktninger i Moldova har mann og far bare noen mil unna, og at flere allerede har reist tilbake til Ukraina for å gjenreise opp landet.

Primo april anslo UDI at det kunne komme inntil 120.000 ukrainske flyktninger til Norge, men de aller fleste av disse er uteblitt.

