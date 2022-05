annonse

annonse

Dyrebeskyttelsen Norge kvesser klørne for juridisk kamp.

I fjor høst fant man en katt gående i Stavanger havn. Like ved lå det et skip fra Kypros, og katten ble raskt mistenkt for å ha kommet sjøveien fra utlandet.

Etter gjeldende regelverk skal katt, hund og ilder i karantene ved ankomst fra utlandet, og Mattilsynet plasserte derfor katten på sitt karantenesenter. Det var Dyrebeskyttelsen Norge som tilbød seg å bekoste oppholdet og deretter overta eierskapet.

annonse

Men seks måneder senere, selv om katten er undersøkt av veterinær, chippet og vaksinert, har Mattilsynet besluttet at det eneste alternativet er å avlive ham.

Les også: Hunden til Baarli og Silseth har fått kreft

Solveig Bjørnerud Khan, seksjonssjef i Mattilsynet, forklarer at en eierløs katt av ukjent opprinnelse ikke kan omplasseres, selv etter isolasjon, etter gjeldende regelverk. Det er heller ikke mulig å repatriere katten, hvis avreiseland er ukjent.

annonse

Avlivningen er satt på vent fordi Dyrebeskyttelsen Norge varsler søksmål for å få vedtaket underkjent. Organisasjonen frykter at vedtaket kan skape uheldig presedens ved at Mattilsynet kan begynne å plukke opp og avlive enhver umerket katt som tilfeldigvis befinner seg nær et internasjonalt trafikk-knutepunkt.

Saken fortsetter.

Mattilsynet finner det sannsynlig at katten ikke er norsk. Den vurderingen er Inger Johanne Graff i Dyrebeskyttelsen Norge ikke enig i.

Les også: Pave Frans til angrep på barnløse par: – Kjæledyrene tar plassen til barna

– Det er høy sannsynlighet for at katten Cy er en norsk katt. Men Mattilsynet legger til grunn at om det er en «viss mulighet» for at katten kan komme fra Kypros, så skal importregelverket legges til grunn, sier Graff til TV 2.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474