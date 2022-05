annonse

Regjeringen tar fra bistandsbudsjettet for å hjelpe ukrainske flyktninger.

– Resultatet er at verdens fattigste, som allerede blir hardt rammet av ringvirkningene av krigen, må betale, skriver leder i Changemaker Naja Amanda Lynge Møretrø i Klassekampen, og hevder at Norge er krigsprofitører:

– Likevel er det tydelig at Norge kommer til å få større inntekter som følge av krigen. Dersom vi ikke ønsker å være en krigsprofitør, må vi bevilge mer penger til å bidra til å hjelpe folk og løse de krisene som finnes.

Møretrø tror det er en stor vilje i befolkningen til å hjelpe til i krisetid, også når det er utfordrende her hjemme. Dette burde også politikerne ta innover seg når de skal vedta revidert nasjonalbudsjett.

– Vi må hjelpe ukrainere både i Norge, Ukraina og nærområdene. Det er nødvendig. Men nå er ikke tiden for å kutte ned på bistanden til folk i en svært sårbar situasjon. Da er det de som har minst fra før som igjen må ta den største regninga. Den er det land som Norge som burde ta.

– Dette er sludder og vås fra Changemaker, sier Erlend Wiborg til Resett. Wiborg sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet, og er innvandringspolitisk talsmann. Han mener at ansvaret for krigen og dens konsekvenser ligger ene og alene hos diktatoren Putin.

Det at krigen fører til at Norge får noen ekstra inntekter på noen områder stemmer, ser han, men det bidrar også til betydelig økte utgifter på andre områder. Norge skal og bør bidra for å hjelpe ukrainere på flukt og også hjelpe Ukraina til å vinne sin forsvarskrig.

– Norge kan ikke redde hele verden, derfor må vi prioritere våre nærområder først.

