NRK brukte Ukraina-krigen som forklaring da de stenge kommentarfeltet. Nå er det stengt for godt.

Ifølge NRK var det et problem med «ressurser» som gjorde at Facebook-kommentarfeltet ble stengt i mars. Hvert år håver NRK inn over seks milliarder kroner fra norske skattebetalere som må finansiere statskanalen.

Men selv om kanalen ikke har noen økonomiske problem, valgte de å stenge kommentarfeltet for noen måneder siden med følgende begrunnelse:

«Grunnet den dramatiske situasjonen i Ukraina vil vi bruke ressurser til redaksjonelt innholdsarbeid og prioritere publikumsdialog på NRKs egne plattformer. Derfor har NRK Nyheter valgt å stenge kommentarfeltet på Facebook».

Dette var meldingen da det var mange saker om Ukraina. Nå er situasjonen en helt annen og Ukraina-krigen får ikke lenger like mye oppmerksomhet.

Nå har NRK fjernet Ukraina fra begrunnelsen for å fjerne kommentarfeltet. Under hver NRK-sak publisert på Facebook står det nå følgende:

«NRK Nyheter har valgt å stenge kommentarfeltet på Facebook og oppfordrer publikum til å stille eventuelle spørsmål om artikkelen her», med link til NRK.no.

Opphetet diskusjon

Medier24 skrev i april at NRK har mottatt flere klager fordi de ikke har åpent for kommentering på Facebook, og at dette skulle bli tema i Kringkastingsrådet.

Nettavisen var en av få medier som publiserte en sak om Facebook-sensuren til NRK og møtet i Kringkastingsrådet. Ifølge Nettavisen ble det en opphetet diskusjon.

Rådsmedlem Anders Anundsen sa at NRK burde gå tilbake til gammel praksis.

– Jeg er bekymret over at NRK bruker Facebook som nyhetsformidler, men at det ikke er åpent for å diskutere sakene. Det er viktig for nyhetsformidlingen med en åpen debatt, var noe av det Anundsen sa.

En annen som reagerte var Luqman Wadood, Kringkastingsrådet yngste medlem. Han kunne ikke forstå at NRK ikke har ressurser til å moderere.

– NRK er kjent for å slette ulovlig innhold og hatefulle ytringer. Jeg kunne skjønne hvorfor kommentarfeltene ble stengt, men nå er det over 50 dager siden krigen brøt ut, så hvorfor har NRK Rogaland og NRK Nordland ressurser til å moderere, men ikke NRK Nyheter?, sa Wadood, ifølge Nettavisen.

Thor Gjermund

Tidligere NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, som hadde en årslønn på over 3 millioner kroner, sa til Kringkastingsrådet at NRK ikke skal begrense folks rett til å delta i diskusjoner.

– Diskusjonen er interessant, men den omfatter for mye når vi snakker om rammene for publikums ytringsfrihet. De skal være vide og er vide. NRKs opptreden i denne saken hindrer ingen i verden for å publisere og ytre akkurat hva de vil på Facebook og det er ganske viktig, sa Eriksen avslutningsvis.

Men selv om Eriksen uttalte at NRK «ikke skal begrense folks ytringsfrihet» under møtet i kringkastingsrådet, har NRK nå valgt å stenge kommentarfeltet helt. Tilsynelatende uten noen form for begrunnelse.

