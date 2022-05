annonse

Byrådet i Oslo kommune har satt av 26 millioner kroner for å hjelpe Norge og Nordens arbeid med å få arrangere fotball-EM for kvinner i 2025.

– Fotball er verdens største idrett, verdens største jenteidrett og det gjelder også i Oslo. Det er på tide å løfte disse fantastiske idrettsutøverne og forbildene. Og det er på tide å prioritere dem, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Gleder seg

– Det er en fantastisk god nyhet at Oslo kommune er med oss i arbeidet for å få EM for kvinner i 2025. Et EM som vil bli et løft for kvinnefotballen og hele norsk fotball, sier Fotballpresident Lise Klaveness, ifølge NTB.

