Kasakhiske myndigheter påstår at demonstrasjonene ble kapret av mektige interne krefter som ønsket å fjerne presidenten fra makten.

En gruppe journalister fra Resett og andre vestlige medier besøkte nylig Kasakhstan for et faktaundersøkelsesoppdrag angående de voldelige sammenstøtene som fant sted i landet i januar; samt regjeringens tilsynelatende ambisiøse reformprogram for å åpne opp landet politisk og gjøre det mer demokratisk, som følge av de tragiske hendelsene.

Første delen av artikkelserien – en introduksjon til landet samt gruppen av journalister – kan leses her.

Denne delen av artikkelserien tar for seg kasakhiske styresmakters versjon av hendelsesforløpet som førte til den politiske volden, samt hvem de holder ansvarlig for de tragiske hendelsene. Denne versjonen fremlegges slik den ble presentert til oss av Kasakhstans utenriksministerium under vårt opphold i landet, men Resett tar ikke stilling til nøyaktigheten til denne versjonen.

Vi har derimot konsultert kasakhiske opposisjonelle og pro-demokrati-aktivister, samt en USA-basert Sentral-Asia-ekspert, som vil få anledning til å legge frem sine versjoner av saken. Disse vil bli publisert over de neste dagene.

