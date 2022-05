annonse

annonse

Anne (31), som er vokst opp i Drammen og bosatt i Buskerud, jobbet på restaurant til det sa stopp.

Med svennebrev i restaurant- og matfagbransjen var hun i full jobb fra 2016 til 2020, skriver Nettavisen.

– Jeg gikk på en psykisk smell. I løpet av disse årene har jeg hatt sporadiske jobber. Det har vært utfordrende å holde på en jobb over en lengre periode, forklarer hun.

annonse

Anne går til behandling for diagnosene PTSD og borderline, etter massiv omsorgssvikt og fysisk og psykisk vold i barndommen.

– Etter at jeg ble syk og inntekten ble kraftig redusert, flyttet jeg inn i et gammelt hus på landet med en rimeligere husleie. Jeg betaler 7500 kroner i husleie pluss strøm, og den har vært veldig dyr, sier hun.

Anne (31) bekymrer seg over at regjeringens forslag om kutt i bostøtten vil gå kraftig utover henne allerede denne uken.

annonse

– Satsene for bostøtte er allerede veldig lave. Derfor er jeg livredd for å miste bostøtten, sier hun.

Siden oktober i fjor har hun gått på arbeidsavklaringspenger (AAP), etter å ha vært sykemeldt i ett år, og får utbetalt rundt 13.500 kroner etter skatt hver måned. I tillegg har hun fått bevilget 3200 kroner i bostøtte, samt den midlertidige strømstøtten på 1000 kroner.

Men når den bortfaller så regner Anne med at bostøtten reduseres.

– Jeg synes det er dårlig at regjeringen vurderer å kutte bostøtte når staten håver inn millioner på dyre strømkostnader. Prisene på absolutt alt har dessuten økt kraftig. At de nå skal redusere støtten til de aller svakeste i samfunnet, er veldig urimelig. Jeg skulle likt å se Støre & co leve på 13.500 kroner i måneden. Av pengene skal du betale husleie, strøm og ha penger til livsopphold. Det er ikke holdbart i en lengre periode. Jeg blir kjempeprovosert, mest av alt fordi de ikke vet hvordan det er å leve som fattig i Norge, sier hun.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik mener på sin side at bostøtten ikke er kuttet, selv om det nye reviderte nasjonalbudsjettet regjeringen har som forslag å redusere bevilgningen til bostøtte med 800 millioner kroner.

– Årsaken til at bostøttebevilgningen nå reduseres med 800 millioner kroner er at færre enn anslått har søkt om støtte. Dette er ikke fordi regelverket har blitt strengere, men skyldes derimot blant annet at arbeidsmarkedet har blitt bedre og flere har kommet i arbeid. Det ser også ut til at de gjenværende mottakerne har høyere inntekt enn ventet. Derfor reduseres anslagene for hvor mye støtte som vil utbetales i år, sier Gjelsvik.

Grete Wold i SV mener dette er en helt urimelig politikk fra regjeringens side.

– Alt blir dyrere, uten at bostøtten økes. Inndekning må regjeringen finne andre steder enn hos de som allerede lever på et minimum. SV mener at bostøtten må økes, både slik at flere får rett på bostøtte og at beløpet økes for den enkelte, fremhever hun.

annonse

Hun får støtte fra Helge André Njåstad i FrP, som mener dette er direkte usosialt av regjeringen.

– Jeg tror alle ser at strømregningen er krevende for folk fremdeles. Derfor er det uklokt av regjeringen å kutte i ordningen. Det fremstår som usosialt. De burde heller innrettet ordningen slik at den treffer Anne og andre som er i krevende situasjoner. Akkurat hvordan regjeringen bør innrette ordningen for å bruke opp de 360 millionene som stortinget har satt av til formålet, må de komme tilbake til. I stedet for å bruke pengene som forutsatt, rammer de inn ordningene så snevert at staten sparer penger. Det er usosialt, sier Njåstad.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474