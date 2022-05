Ifølge avisen understreker vedkommende at mattilbudet er «akseptabelt», men hevder å ha fått flere henvendelser fra folk som klager på maten; blant annet reagerer vedkommende representanten på at det «bare unntaksvis serveres kokte poteter uten skall, og at det for sjeldent serveres norsk tradisjonsmat.»

– Mange liker ikke poteter med skinn/skall. Kokte poteter bør tilbys hver dag, heter det i klagen.

Det er imidlertid ikke alt i stortingsrestauranten den anonyme stortingsrepresentanten er misfornøyd med; for som vedkommende skriver: «priser og porsjoner er helt greie. Tilbudet om ferske og nysmurte bagetter er veldig bra, betjening og servicenivå også. »

Klagen skal behandles på et møte i Stortingets brukerutvalg og i den forbindelse har administrasjonen på Stortinget svart at det igjen vil bli mulig å kjøpe pils i kantinen.

– Pils ble tatt ut når det under pandemien kom restriksjoner fra myndighetene. Det gikk før pandemien så lite pils at det er utfordringer med at pils går ut på dato, heter det i svaret fra administrasjonen, ifølge VG.