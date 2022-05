– Fra norsk side ønsker vi Sverige og Finland sine søknader om medlemskap i Nato velkommen. Nato er en forsvarsallianse. Norden truer ingen. Dette vil bidra til økt sikkerhet som kommer hele alliansen til gode, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Må godkjennes av 30 parlamenter

Finland og Sverige søkte 18. mai om medlemskap i Nato. Etter at det er gjennomført samtaler om opptak i alliansen, vil Nato-ambassadørene undertegne Finlands og Sveriges tiltredelsesprotokoller. Deretter må Finland og Sveriges medlemskap godkjennes i alle de 30 medlemslandenes parlamenter.

Finlands og Sveriges sikkerhet er viktig for vår sikkerhet. Det er i Norges sikkerhetspolitiske interesse med en rask godkjenning. Regjeringen ber derfor om Stortingets forhåndssamtykke før tiltredelsesprotokollene er undertegnet av Natos medlemsland.

Bare underskriftene mangler

– Jeg setter stor pris på at partiene på Stortinget har gitt tydelig uttrykk for at også de ønsker en rask behandling av dette. Finsk og svensk Nato-medlemskap vil være en styrke for Nato, Norden og Norge, sier Huitfeldt.

En kongelig resolusjon om undertegning av Finlands og Sveriges tiltredelsesprotokoller ble vedtatt i statsråd fredag 20. mai. Det betyr at vi fra norsk side er klar til å undertegne protokollene så snart tiltredelsessamtalene er gjennomført i Nato.