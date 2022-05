annonse

annonse

Folk har engasjert seg for en jente som tok sitt eget liv.

Julianna (13) var for de fleste totalt ukjent, helt til hun tok sitt eget liv.

Jenta kom under Barnevernets omsorg i september i 2021. Foreldrene samtykket til dette, fortalte de til Bergens Tidende tidligere i mai.

annonse

Foreldrene sier at Julianna flere ganger rømte fra institusjonen hun bodde på i Bergen. De mener datteren burde legges inn på psykiatrisk klinikk, fordi de fryktet for helsen hennes, forteller de. Julianna kalte seg også «Alex».

– Jeg er usikker på om hun fikk den helsehjelpen hun egentlig skulle fått, sier faren.

Resett har sett foto av flere tegninger og beskjeder hun la igjen på institusjonen. Det var mørke tanker og beskjeder om at hun ønsket å dø.

annonse

I slutten av april forsvant hun fra institusjonen, og ble litt senere funnet død. Hun hadde helt brennbar væske over seg selv og tent på.

– Bryr oss

En Facebook-gruppe ved navn «Folket vs Barnevernet» har stått for innsamling for å skape det de kaller et «rosehav» i hennes begravelse. Gruppa beskriver seg slik: «Denne gruppen er for de som ønsker endring innen barnevernet. Her vil vi dokumentere hva som foregår i barnevernet og rettsvesen.»

3000 roser samlet fordi blomsterbutikken ikke har kapasitet for flere. En administrator i gruppen, som ønsker å være anonym, sier til Resett at ca. 600 mennesker har vipset omlag 30.000 kroner til sammen. Felles for dem er at de ønsker å vise solidaritet med de pårørende.

– Det skal ikke være sånn!

Kjetil Thue sier til Resett at han ikke kunne se eller høre om saken uten å bli opprørt. Thue er administrator i gruppen og sier til Resett at dette er en forferdelig hendelse, som «kunne blitt unngått hvis denne jentas rop om hjelp hadde blitt hørt tidligere». Thue er opptatt av at barns stemme blir hørt. Han har derfor engasjert seg i FB-gruppen for å hindre at barn opplever urett.

– Det skal ikke være sånn, sier Thue.

Artikkelen fortsetter.

annonse

Saken engasjerer

Gruppen har i skrivende stund over 9000 medlemmer. Denne saken har skapt engasjement langt utover de opprinnelige medlemmen. Det har også strømmet til nye medlemmer får Resett opplyst.

Flere av gruppens medlemmer har sendt tips til de andre store avisene uten nevneverdige reaksjoner. Et spørsmål som går igjen er hvorfor media nesten ignorerer slike saker.

Marita Eriksen sier til Resett å vise sin støtte, sin sympati og siste farvel var viktig for henne.

– Mange foreldre som har barn under barnevernets omsorg, er redde for å få barna sine hjem i en kiste. Det skjer skremmende ofte, sier Eriksen.

annonse

Artikkelen fortsetter.

– Det er mange som er redde for å komme ut med sine historier. Folk ser nå at vi tar tak og vi bryr oss. Tanken bak rosene er å synliggjøre at vi er mange, at vi ser hverandre av, legger Eriksen til.

Vi vurderte først spleis, men det hadde vi ikke tid til, vi ønsket at alle skulle få delta, da tenkte vi på å lage en rosehav. Jeg tror at folk syns det er godt å delta, for å bearbeide ting, for å vise solidaritet, avslutter hun.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474