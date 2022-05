annonse

annonse

En annonse for en leilighet på Finn.no i Conrad Hemsens vei på Bygdøy, vest i Oslo, krever gyldig medlemskap i Den Norske Frimurerorden.

Det er bare menn som kan være medlem i den Norske Frimurerorden, og dette skaper reaksjoner, skriver Dagbladet.

I annonsen blir det understreket at medlemskapet må ha vært gyldig i minst fem år, og at kjøperen må være over 55 år.

annonse

«Den Norske Frimurerorden er en frittstående, selvstendig sammenslutning av menn fra alle yrkesgrupper, som over hele landet møtes for å utvikle sin personlighet og å omgås i tradisjonsbundne og verdige former. Den Norske Frimur­erorden er ikke en hemmelig orden, men vårt arbeide foregår i et luk­ket forbund, med selvutvikling til nestens gavn som mål», heter det på foreningens nettsider.

Frimurerlosjen har rundt 15 000 medlemmer i Norge, og pressekontakt i Den Norske Frimurerorden, Kristoffer Sandven, sier at borettslaget det gjelder i sin tid ble bygget av frimurerlosjen, og at det derfor er klausulert til medlemmer i foreningen.

Han legger til at kvinner, som er enker av frimurere, kan få kjøpe boligen.

annonse

Reaksjonene er uansett sterke, og Helene Falck, jurist i Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier at det er forbudt å forskjellsbehandle en kjøper av en bolig på grunn av alder, kjønn eller etnisitet, men at det er finnes unntak fra forbudet.

– Det er ikke ulovlig å ha private klubber og foreninger som er forbeholdt et kjønn, og det er ikke ulovlig å gi fordeler til medlemmer. Spørsmålet her er om den ansvarlige kan begrunne at forskjellsbehandlinga er nødvendig for å oppnå et saklig formål, sier hun.

Anne Hege Grung, leder av Norsk kvinnesaksforening, synes lite om annonsen.

– Det er merkelig at borettslaget stiller sånne krav til kjøper. Man må være medlem av Obos for å kjøpe leilighet i Obos også, men forskjellen er at det er åpent for alle å bli medlem i Obos. Dette er problematisk, og noe jeg godt syns kan prøves juridisk, sier hun.

Det er også et krav for å kunne være medlem av ordenen at man må ha «gitt sin tilslutning til den kristne tro».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474