En ny undersøkelse viser at nordmenn flest ikke lenger er bekymret for å bli smittet av koronaviruset.

Norsk koronamonitor fra Opinion viser at i mai så svarer 63 prosent at de ikke lenger er bekymret for å bli smittet.

Kun 19 prosent er bekymret, noe som er det laveste nivået målt gjennom pandemien.

– Det er lenge siden Norge åpnet opp fullt og helt. Folk flest er vaksinert og mange i tillegg smittet minst én gang. Likevel har det nok tatt tid for mange å venne seg til en normal hverdag, men det er i ferd med å skje, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Nesten en av fire nordmenn tror samtidig antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, 33 prosent forventer reduksjon, mens 45 prosent tror at antallet forblir uendret.

Ikke minst viser undersøkelsen at rekordhøye 87 prosent i mai sier at de føler det er trygt å gå på kafé og restaurant for tiden, mens hele 95 prosent av foreldrene opplever det er trygt å sende barna på skolen.

Begge deler er ny rekord, ifølge Opinion.

