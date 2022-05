annonse

Mandag blir de nye reglene for sparkesykler presentert av regjeringen.

Regjeringen har allerede bestemt at kjøretøyene skal klassifiseres som motorvogn, at promillegrensen blir satt til 0,2, aldersgrensen skal være på minst 12 år, og det er påbudt med hjelm for barn under 15, skriver TV 2.

Det har vært mange som hadde mye å si under høringen om sparkesykler.

Kommunikasjonsrådgiver Ann Helen Hansen i Trygg Trafikk vil ha enda strengere regler.

– Dette er et kjøretøy med høyt skadepotensiale og skal omklassifiseres til motorvogn. Og sist jeg sjekket var det ingen motorvogn som barn under 16 år fikk lov til å kjøre, sier hun.

Både syklistenes landsforbund og NAF stiller seg imidlertid skeptiske til å forby sparkesykler å kjøre på fortau.

Blindeforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, pensjonistforbundet, personskadeforbundet og Trygg Trafikk vil derimot forby elsparkesykler på fortau.

– Gående må sikres bedre vern gjennom innføring av et forbud mot bruk av liten motorvogn på fortau. Et slikt forbud er allerede innført i de fleste europeiske land og er i tråd med EUs anbefalinger, skriver de i en omfattende, felles høringsuttalelse.

Regjeringen ønsker også et forbud for sparkesykler på fortauene.

– Med elsparkesyklene i trafikkbildet de siste årene, har vi sett et konfliktnivå på fortauene som har vært uakseptabelt høyt, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding da han lyste ut høringen den 15. februar i år.

Dermed så er det uansett duket for misnøye blant noen når regjeringen i dag legger frem de nye reglene.

