Avisa Oslo skrev om sykkelaktivister i Oslo som festet klistremerker på biler som de mente sto feilparkert. Nå møter de motstand.

– Vi er en gjeng syklister som har sett oss lei av feilparkeringer, særlig i sykkelfeltet og gangvei, som er til hinder for myke trafikanter. Det er et kjempeproblem med feilparkeringer, men Bymiljøetaten gjør fint lite, sa en aktivist til Avis Oslo.

Men dette har skapt stor debatt på blant annet Twitter, og onsdag kaster også varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap seg på. Han sier til Avisa Oslo at han ble irritert da han leste om det Nylund ble utsatt for. Nylund mener han sto lovlig parkert, noe Alsabeehg reagerer sterkt på, dersom det stemmer.

Han mener at Oslo har ikke behov for moralpoliti på sykkel.

– Handlingen bygger opp en unødvendig konflikt mellom de som sykler og kjører bil, og det er det siste vi trenger i Oslo. I byen skal det være plass til alle, og alle må holde reglene, sier han.

– Oslo har ikke behov for moralpoliti på sykkel. Enten noen går, bruker elsparkesykkel, sykler eller kjører bil kan alle gjøre feil. Vi må la Bymiljøetaten eller politiet håndtere dette, og ofte hjelper det å ta det opp på vennlig måte med de som begår feilen, legger han til.

Nylund sier at han brukte tre kvarter på å få det bort. Aksjonisten hevder at de ikke er ment som hærverk, og de beklager om noen opplever det slik. Men nå ber Alsabeehg aksjonistene legge ned klistremerkene og heller skape positivitet rundt sykkel i byen:

– Jeg vil be de som har startet denne aksjonen om å stoppe. Det er et sterkt politisk ønske om å legge til rette for at flere skal sykle i Oslo, og vi er avhengig av å skape mest mulig positivitet rundt det å sykle i byen. Polarisering og kategorisering av hverandre hjelper oss ikke med å nå våre klimamål, avslutter han.

