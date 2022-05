– Dette er et stort og viktig prosjekt. Det er klart at staten må inn med større midler, akkurat slik grunneierne gjør og Viken og Oslo kommer til å måtte gjøre, sier Venstres Ola Elvestuen til Avisa Oslo.

Krever en statsgaranti for å få virkeliggjort Fornebubanen

Kostnadene for T-baneprosjektet er oppjustert flere ganger i år og forventes nå å havne på 23,3 milliarder kroner, men den kan også bli så dyr som 26,4 milliarder og en andel på 70 prosent av slikt anslag tilsvarer 18,5 milliarder kroner, eller nær 8 milliarder kroner mer enn Regjeringen tidligere har gått inn for å dekke.

Ifølge Rødts representant Aydar innebærer ikke forslaget fra de tre partiene at pengene skal legges inn i revidert budsjett nå, men de ønsker at staten i første omgang skal komme med en garanti for å sikre at banen skal bli virkeliggjort.

– Det signalet trenger Oslo og Vikens politikere, som sliter med å finansiere Fornebubanen, sier MDGs Lan Marie Berg til Avisa Oslo.

T-baneprosjektets fremtid skal avgjøres i Oslo bystyre og Viken fylkesting i juni og Oslo Ap har allerede åpnet for at partiet kan komme til å gå inn for å vrake hele prosjektet.