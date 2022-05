annonse

Regelverket som fastslår at menn som har hatt sex med menn i dag må vente ett år før de kan gi blod i Norge, skal vurderes på nytt.

Ifølge NTB, ber Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet vurdere endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn. Forslaget vil innebære at det kan gå mot slutten for regelverket som fastslår at homofile menn i et partnerforhold ikke får gi blod.

– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker. Det er viktig å legge til rette for at de som kan og vil gi blod, kan gjøre dette på en trygg måte. Det betyr at vi må ha et regelverk som er oppdatert på faglig kunnskap om risiko for hvem som kan gi blod, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I en rekke tilfeller kan personer få midlertidig karantene mot å gi blod, inkludert blant annet personer som har byttet seksualpartner, tatt piercing, vært syk eller reist i land der infeksjonssykdommer som smitter med blod er utbredt.

12 måneders karantene

Menn som har sex med menn, må idag vente i minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt for å gi blod etter dagens lovverk. Det betyr i praksis at homofile menn som er i et forhold, ikke kan gi blod, mens heterofile slipper.

– Talspersoner for skeive har tatt opp at dagens regelverk er urimelig. Vi ser at andre land, blant annet Danmark, Sverige og Canada, nylig har gjort endringer i sine regelverk for denne gruppen. For å opprettholde tilliten til blodgiversystemet må vi ha et regelverk som er basert på faglige anbefalinger og sunn fornuft. Det må ikke være unødvendig vanskelig for noen grupper å gi blod, sier Kjerkol.

FRI er glade

Leder Inge Alexander Gjestvang i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er fornøyd med signalene fra helseministeren.

– FRI mener det er seksuell praksis og ikke seksuell identitet som må ligge til grunn, og vi er derfor glade for at Kjerkol nå ber Helsedirektoratet gjennomgå karantenereglene, sier Gjestvang.

Han understreker at det ikke er noen menneskerett å kunne gi blod.

– Trygghet for mottaker er et ufravikelig prinsipp, men med bakgrunn i den store etterspørselen er det etterlengtede signaler fra helseministeren som kommer i dag, sier han.

