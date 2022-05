annonse

Da Pfizer-sjef Albert Bourla var gjest på World Economic Forum i Davos i 2018 kom han med informasjon om utviklingen av teknologi om inntakbare databrikker som signaliserer når et medikament er fordøyd. Nå, fire år senere, har klippet igjen begynt å sirkulere på sosiale medier etter erfaringene med myndigheters inngripen under koronapandemien.

Dette er hva Bourla sa i 2018 om tabeletten som kan spores i kroppen.

– Det er en i utgangspunktet biologisk brikke som er i tabeletten. Når tabeletten løses opp i magen sender den et signal om at du tok den. Så forestill deg hva det kan medføre – lydigheten. Forsikringsselskapene vet at medisinene pasienter skal ta, blir tatt, uttalte han.

Pfizer CEO Albert Bourla explains Pfizer's new tech to Davos crowd: "ingestible pills" – a pill with a tiny chip that send a wireless signal to relevant authorities when the pharmaceutical has been digested. "Imagine the compliance," he says pic.twitter.com/uYapKJGDJx — Jeremy Loffredo (@loffredojeremy) May 20, 2022

Videoen av Pfizer-sjefens uttalelser har gått viralt på sosiale medier.

– Og de sier at det er oss «konspirasjonsteoretikere» som er galningene, skrives det i et svar på videoen.

The Hills journalist Kim Iversen har delt klippet.

Repeat after me: “I shall never scoff at so called conspiracy theorists again. I will listen and remain open minded that perhaps what they’re saying is actually happening.” https://t.co/TEV7JXQ2vU — Kim Iversen (@KimIversenShow) May 21, 2022

Pfizers forsvarere hevder at microship-tabeletten kan brukes for «spesifikke» tilstander som «schizofreni og kreft» for å sikre at pasientene gjør det de skal.

Når det gjelder for eksempel psykotiske personer som anses som en fare for samfunnet umedisinert, kan myndigheten ved slik teknologi holde kontroll på at de er medisinert. Kontrollen foregår nå gjerne gjennom fysisk observasjon av at medisinen går i munnen på pasientene. Men det er ikke alltid lett å vite om pillene er svelget.

Men kritikerne er redde for at virkeområdet vil bli utvidet.

Bionetrisk overvåking

En annen video som har fått mye oppmerksomhet er av den israelske professoren Yuval Noah Hariri. Han mener folks villighet til å akseptere inngripende tiltak fra myndigheten har økt etter koronapandemien.

Hariri, som er en svært populær forfatter, hadde følgende å si under møte i World Economic forum om sporbar microchip-teknologi:

– Covid er kritisk fordi det er dette som overbeviser folk til å akseptere å legitimere total biometrisk overvåking. Vi må ikke bare overvåke folk, vi må overvåke hva som skjer under huden deres.

World Economic Forum shill, Yuval Noah Hariri: "Covid is critical because this is what convinces people to accept to legitimize total biometric surveillance. We need to not just monitor people, we need to monitor what’s happening under their skin”pic.twitter.com/qoPKVGxR7d — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) May 21, 2022

