Trygve Slagsvold Vedum har besluttet å gå til kamp mot samrøret mellom PR-bransjen og politikken.

Derfor har han innført en ny regel: Ingen av Senterpartiets 28 stortingsrepresentanter får snakke med ansatte i PR-bransjen. De har fått beskjed om å ikke ta telefonen dersom PR-folk ringer, eller til nød svare og gi beskjed om at de ikke vil snakke med dem.

Til Klassekampen sier Vedum at han mener at dersom en bedrift eller en kommune ønsker kontakt med noen i Senterpartiets stortingsgruppe, så får de kontakte dem selv, i stedet for å sende et PR-byrå for å ta den jobben.

– Jeg vil at folk skal oppleve det som en ulempe å bruke PR-bransjen om du for eksempel vil ha kontakt med finansministeren. Vi vil svekke markedsverdien til disse byråene, sier Vedum.

Han oppfordrer de andre partilederne om å innføre samme linje.

– Konsulentbransjen rundt politikken er i sterk vekst, og det er veldig mye penger der. Vi kan ikke forby denne bransjen, men dersom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre hadde tatt disse grepene sammen, så ville påvirkningen fra bransjen ha gått ned, sier finansministeren.

Vedum frykter at konsulent- og PR-bransjen vil svekke makten i de politiske partiene, og dermed folkestyret som sådan. Han mener at dersom en ordfører for eksempel ønsker å få gjennom et samferdselsprosjekt til Nasjonal transportplan, er det bedre om vedkommende påvirker nasjonal politikk via eget parti, i stedet for med et PR-byrå.

