Etter en vinter med energikrise på kontinentet og lavere vannstand enn normalt i magasinene her til lands, advarer Statnett for at neste vinter kan bli enda tøffere.

Statnett endrer nå kraftsituasjonen fra normal (grønn) til stram for de tre sørligste av Norges fem prisområder. Stram situasjon (gul) i Statnetts beregninger innebærer at kraftsystemet har begrenset evne til å håndtere en periode med lite tilsig til magasinene eller langvarige feil. Sannsynligheten for rasjonering av strøm blir vurdert til under 20 prosent.

Dersom kraftsituasjonen blir ansett av Statnett for å være anstrengt (oransje) er sannsynligheten for rasjonering på mellom 20 og 50 prosent. Da kan de bli aktuelt med ekstraordinære tiltak.

«Stor usikkerhet i de europeiske energimarkedene kan påvirke forsyningssikkerheten for kraft i Norge. Statnett følger situasjonen tett og varsler at forsyningssituasjonen kan bli anstrengt i enkelte situasjoner opp mot og gjennom vinteren 2023», skriver selskapet i en melding.

Bekymret for gassrasjonering

Statnett mener også at det er en risiko for at Europas evne til å eksportere kraft kan påvirkes dersom krigen og konflikten med Russland eskalerer ytterligere, og det blir rasjonering på gass i Europa.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet i forrige uke at det kan bli energiknapphet i Europa fremover.

– Kan bi mer kritisk

– Det er mindre vann i magasinene nå enn ved inngangen til fjoråret, og i tillegg har vi fått utfordringene i Europa. Den kommende vinteren kan bli mer kritisk enn den vi har lagt bak oss. Men det er langt igjen til vinteren, og mye kan skje værmessig. Det er altfor tidlig å si hva prisene kan bli til vinteren, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24.

– Jeg tolker dette som at Statnett mener at produsentene må holde igjen. Signalet fra produsentene så langt er at de ikke vil holde igjen noe, fordi det er nå man oppnår de høyeste strømprisene, sier Lilleholt.

