Tysklands økonomiminister varslet at en europeisk avtale om boikott av russisk olje kan være på plass om få dager.

– Jeg tror det vil komme et gjennombrudd om få dager, sa Robert Habeck til den tyske kringkasteren ZDF mandag kveld, ifølge NTB.

Det pågår diskusjonene ennå, men en boikott av russisk olje er innen rekkevidde, fastslo han.

Habeck opplyser at det kun er noen få land igjen som nå har problemer med boikotten – først og fremst Ungarn. Ungarerne mener at EUs boikott-plan vil være ødeleggende for sikkerheten i energiforsyningen.

Ungarn, Tsjekkia og Slovakia har fått tilbud om å fase ut russisk olje over lang tid, men likevel har Ungarn avslått. De har krevd et unntak fra boikotten på minst fire år og ønsker 800 millioner euro i EU-midler til investering i infrastruktur for olje og gass.

