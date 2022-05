annonse

Resett har tatt en liten prat med en spennende ung kunstner som har valgt å gå en litt annen vei enn den politisk korrekte.

Mange kunstnere i dag drukner i woke-fella og bruker sin kreativitet på uttrykk som er «innafor».

Det gjelder ikke Ina Bache-Wiig, som ikke er redd for å formidle kritikk mot dagens samfunn også igjennom form og farger.

Hun ble for alvor kjent i fjor, da hun var i sentrum for en kontrovers.

Fredag 18. juni 2021 skulle Ina Bache-Wiig etter avtalen stille ut ved prestisjegalleriet Standard, som en del av gruppeutstillingen «Paper planes». Det ble ikke noe av.

Dagen før ringte gallerist Eivind Furnesvik for å fortelle at hun ikke var ønsket til utstillingen.

– Han sa verkene mine var helt uforenlige med galleriet og deres menneskesyn, uten å begrunne hva, sa Bache-Wiig til Subjekt, som først omtalte saken.

Hun fikk beskjeden etter å ha trykket liker og gitt sin støtte til en video-post på Facebook lagt ut av hennes kunstnerkjæreste Tommy Johansson.

Der uttrykte han skepsis til Pride-bevegelsen, som han hevdet har «utviklet seg til å bli en fordomsfull, autoritær, intolerant og ekstrem bevegelse».

Johansson skriver nå for Resett. Han Billedkunstner, kurator og det han selv omtaler som «woke-kritiker». Tommy er utdannet ved Kunstakademiet på Kunsthøgskolen i Oslo og har selv mange års erfaring som underviser innen kunstfag, spesielt maleri.

– Hvem er Ina Bache-Wiig?

– Jeg er nok en litt nerdete type som liker å lage ting og kan forsvinne helt inn i materialer og teknikker. Jeg elsker å lære og fordyper meg gjerne i noe nytt – da flyr tiden. Tekniske ting eller nye oppdagelser i kunst og historien er én ting. Det er kanskje verre med folk. Kjæresten min kan tulle med at jeg har litt asperger, ha-ha! Men i kunstnerskapet mitt er det faktisk gruppetenkning og sosiale mekanismer jeg er mest opptatt av, i motiv og tematikk. Som kunstner er jeg barn av min tid. Det kommer også frem i hvordan jeg jobber. Jeg kopierer, klipper og forsyner meg av bilder fra kunsthistorien, nettet og sosiale medier.

– Hvordan ble du interessert i kunst?

– Jeg har vokst opp i et kunst-elskende hjem i vestlandsbygda Eivindvik, med stort verksted og mye boltreplass. Min far er selv billedkunstner og knivmaker. Kunst og håndverk har vært en stor og viktig del av livet fra veldig tidlig av. Min bestemor og mor lærte meg håndarbeid; strikking, hekling, broderi, å sy. I verkstedet til min far loddet jeg sølv og lagde smykker, jobbet med tre og mye annet. Senere gikk jeg på musikklinje på videregående, og gikk videre med klassisk sang på Toneheim folkehøgskole. Men der endte jeg opp med å male på øvingsrommet! Så flyttet jeg til Oslo, tok ett år kunsthistorie på UiO før jeg fulgte kallet på kunstskole og kunstakademiet her (KHiO).

– Hva forsøker du å formidle med kunsten din?

– Billedkunst handler om å vise. Den er visuell og snakker i bilder! Og den må være dekorativ. Kunstneren David Salle sier at et godt maleri gjør rommet det henger i vakkert – det forbedrer veggen det henger på. Men kunst handler også om betrakteren og om sosial vurdering, ikke bare estetisk. Også i den akademiske kunstverdenen er det nå politisk korrekthet som gjelder. Det er morsomt at kunstfeltet profilerer seg som “kritisk” og får masse penger for dette av staten. I virkeligheten er det jo ekstrem konformisme som gjelder og at noen skal være likere enn andre.

Jeg interesserer meg for hvordan mennesker imiterer, både adferd, moral og ting. De siste par årene har jeg jobbet mye med såkalte “skam-masker” som motiv. Jernmasker som ble brukt i førmoderne tid i Europa, ment å ydmyke og straffe. En sladrekjerring måtte for eksempel bære en maske med spisse ører, store øyne og lang tunge. Løgnere fikk masker med lange neser, “grisete” menn og drukkenbolter kunne få grisetryne eller lurendreiere en ulvemaske. Det gir et godt bilde på samtiden vår. Kunsten i dag har nok også godt av å se seg selv i det historiske speilet, nå som den dyrker gruppetenkning og mobbmentalitet, frykt- og kanselleringskultur.

– Har du noen forbilder både innen kunst og på andre områder?

– Jeg liker visuelt klare og dekorative uttrykk. Det har gått mye i amerikansk figurativt maleri, kunstnere som Alex Katz, Laura Owens og Roy Lichtenstein for å nevne noen. Frank Stella er også en gammel favoritt. Jeg jobber mest figurativt, og er glad i stilisert forenkling, abstraksjon og ornamentikk. Dette er også typisk for middelalderkunst, som i tillegg fremstiller kampen mellom det gode og det onde på en direkte, usentimental måte. Jeg finner også inspirasjon i forfattere og samtidskritikere som Andrew Klavan og Douglas Murray. «Another Kingdom» og «The Madness of Crowds» er bøker jeg varmt kan anbefale. De beskriver tiden vår godt, våre indre og ytre kamper.

– Hva synes du om kanselleringskulturen som har vokst frem i samfunn verden over?

– Det er illiberalt og ødeleggende. Woke er en bevegelse som baserer seg på hjernevask, frykt, trusler og kansellering. I fjor sommer ble jeg selv kansellert fra en gruppeutstilling på STANDARD (OSLO), et av Nord-Europas største og viktigste gallerier. Samboeren min hadde akkurat kritisert pridebevegelsen i en Facebookpost som jeg likte, og noen dager etterpå ringte innehaveren meg og skrek om at galleriet hans «skulle være et trygt sted for alle». Det var surrealistisk. Jeg hadde ingenting jeg skulle ha sagt, han bare skjelte meg ut i nesten et kvarter og kunstverkene ble sendt i retur samme dag. Men han stoppet ikke der. Nesten to uker etter postet han og galleriet et karakterdrap av meg på Instagram, en post som også ble likt av mange i bransjen. Til og med av lederen av Norske Billedkunstnere (NBK), fagorganisasjonen jeg selv var medlem i. Da fikk jeg nok og meldte jeg meg ut. Så fjernet både jeg og samboeren min en haug av liksom-venner og kunstnerkollegaer fra livene våre.

– Synes du brenning av koranen er en visuell form for ytringsfrihet?

– Ja, det er en måte å se det på. Makt- og religionskritikk er grunnleggende for vestlige sekulære samfunn, og selvfølgelig skal det være lov å brenne Koranen i Norge. Vår kristne kultur har jo utviklet seg gjennom kritikk og blasfemi i hundrevis av år, hvorfor skal Islam beskyttes mot det samme? Det er dobbeltmoralsk. Og hva skulle vi plystret på om vi ikke hadde hatt Life of Brian?

– Hvor kan folk kjøpe eller få sett kunsten din?

– Jeg har atelier på gamle Fornebu i Bærum. Utenom utstillinger tar gjerne folk kontakt med meg privat eller på sosiale medier, eller kommer på atelierbesøk og kjøper kunst direkte. Det er mulig å følge meg på Instagram hvor jeg deler og holder publikum oppdatert. Til høsten deltar jeg i gruppeutstillingen «Not Today, Satan!» i Bærum Kunsthall, som samboeren min og kunstner Tommy Johansson kuraterer. Gruppen består av seks kunstnere, oss to inkludert. Utstillingen er allerede blitt forsøkt kansellert og har skapt mye interesse allerede, så dette må jo bli bra. Not Today, Satan! er også invitert til Læsø kunsthall i Danmark i august, til en litteraturfestival arrangert av Jon Eirik Lundberg.

– Hvordan er det politiske landskapet blant unge kunstnere i dag?

– Woke. Politisk sett er kunstfeltet trangt og sneversynt. Selv regner jeg meg som liberalkonservativ, men dette er i dag høyreekstremt i det akademiske, statsstøttede kunstmiljøet. Med andre ord er det veldig åpent og inkluderende, så lenge man er enig.

– Leser du Resett, og i tilfelle, hvorfor?

– Ja, jevnlig. Resett dekker nyheter på en usminket og direkte måte, med blant annet kritiske perspektiver på identitetspolitikk og woke. Og nå som samboeren min også er kulturkommentator i avisa, følger jeg jo ekstra med!

– Hvis du fikk bestemme en ting som kunne innføres i Norge, hva ville det være?

– Likhet for loven. Ingen særbehandling etter hudfarge eller kjønn. Hva med å gjøre likestillingsloven kjønnsnøytral i 2022? Det hadde tatt knekken på mye identitetspolitikk og offerkultur som bare fører til mer splittelse og konflikter mellom grupper. Også fjerne tollen på importert kunstmateriell, da! Hører du, Vedum?

