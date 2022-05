annonse

Lederne i Southern Baptist Convention (SBC) la lokk på varsler om overgrep fra prester og ansatte i årevis. Ofre ble behandlet som fiender.

Det fastslås i rapporten, som er på hele 288 sider, at neddyssingen av overgrep skjedde over en periode på nærmere 20 år. Overgrepsofre og aktivister ble på sin side møtt av «motstand, obstruksjoner og til og med direkte fiendtlighet» av kirkens ledelse.

– Vår granskning avslørte at noen få ledere gjennom mange år sto for håndteringen av varslene om overgrep. De hadde kun ett mål, nemlig å unngå å bli ansvarliggjort, står det i rapporten, ifølge NTB.

I rapporten legges det videre fem en rekke anbefalinger som skal tas opp i årets nasjonale kirkemøte i SBC 14. og 15. juni.

Det er nå aktuelt for kirkemøtet å stemme for å sette opp en offentlig tilgjengelig database med prester og andre ansatte som har begått overgrep.

Sørstatsbaptistene i SBC er det største protestantiske kirkesamfunnet i USA, med anslagsvis 15 millioner medlemmer. Konflikter rundt både overgrepsskandalen og rasisme har preget miljøet.

President Ed Litton håper at avsløringene vil utløse varige endringer i kirken.

To aviser i Texas i 2019 fant til sammen ut at 380 ledere og frivillige i kirkesamfunnet hadde blitt anklaget for overgrep, i hovedsak mot barn. Noen av ofrene skal ha vært helt nede i treårsalderen. I en rekke tilfeller ble overgriperne ved sine poster tross at overgrepshistorikken var kjent.

