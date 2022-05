annonse

annonse

Barn helt ned i 11-årsalderen skal ha blitt oppfordret av eldre gutter til å slåss mot hverandre.

Nok et masseslagsmål skaper uro i Tønsberg. Flere barn og unge skal ha vært involvert i masseslagsmålet ved Sandeåsen barneskole i kommunen sist lørdag.

Tønsbergs Blad melder at flere barn skal ha blitt utsatt for vold og truet med juling av eldre gutter, dersom de ikke sloss med hverandre. Gutter i alderen 13 til 14 år, som tilhører forskjellige skoler i distriktet, skal ha tvunget flere 11-åringer fra samme klassetrinn til å slåss mot hverandre.

annonse

NRK har snakket med en mor med barn i en skole i nærheten, som forholder seg anonym i frykt for represalier.

– Folk går rundt og er redde for navngitte personer. Voksne tør heller ikke å si ifra, i frykt for hva disse ungdommene kan finne på å gjøre mot dem eller barna, sier hun.

Den bekymrede moren kjenner til at et barn har blitt slått så hardt at vedkommende fikk brukket nesen. Dessuten sier hun at flere barn gruer seg til å starte på ungdomsskolen, fordi de er redde for de eldre guttene.

annonse

I et forsøk på å få elevene til å føle trygghet etter volden i helgen troppet barneskolens ansatte opp i gule refleksvester mandag morgen.

– Vi ønsker å markere overfor våre elever at dette tar vi avstand fra. Vi vil trygge dem på at de kan si ifra til voksne, dersom det skjer noe som ikke er greit, sier rektor Sondre Aurmo ved Sandeåsen skole.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474