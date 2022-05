annonse

Bladet Anleggsmaskinen har testet en ny elgravemaskin. Den var upåklagelig i arbeid. Men ikke alt er fryd og gammen.

– Den holder bare to og en halv time på full effekt. Batterikapasiteten er rett og slett altfor dårlig. Hvis vi kjører den mer forsiktig, som ved gartnerarbeid eller lignende, kan den kanskje holde i fem timer. Bruker vi den derimot til å grave grøfter og flytte masser, som jo er mye av det vi driver med til vanlig, så holder den bare et par-tre timer, sier styreleder i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avdeling Østfold, Erik Ødegård til Anleggsmaskinen.

– Dermed må vi lade den, og med 400 volt og 32 ampere, som vi har her, tar det hele fem timer. Og da er jo arbeidsdagen over. Hurtiglading krever enormt med strøm. Med 200 ampere kan det visst gjøres på en drøy halvtime, men man har jo ikke det tilgjengelig på mindre byggeplasser, i hvert fall ikke ute i distriktene. På større byggeplasser er det kanskje 63 ampere.

Ødegård mener også at prisen er for høy. En anleggsmaskin ombygd til elektrisk drift koster i dag om lag tre ganger så mye som den originale versjonen. Støtten fra Enova utgjør rundt 40 prosent av merkostnaden. Det er altså ikke ubetydelige ekstrautgifter som bli pålagt entreprenøren.

Ber politikerne bruke hodet

– Det er faktisk lovlig å bruke hodet, tenke klart og ikke bedrive rett og slett tankeløs politikk, sier Frank Sve til Resett.

Sve sitter i samferdselskomiteen i Stortinget for Frp. Han mener det må bli slutt på at Norge prøver å redde verden med det han anser som svært dårlige klima- og miljøsymbolpolitiske virkemidler.

– Elektrifisering av anleggsmaskiner og elektrifisering av sokkelen er to aldeles grenseløse eksempler dette.

Både transport, landbruk, bygg og anleggsbransjen er slett ikke klar for denne typen elektrifisering, sier Sve. Han mener at elektrifisering bare vil gjøre vondt verre for disse næringene, som allerede er i en presset situasjon.

– Dagens Euro 6-maskiner er mer enn rene nok, og politikerne må snart ta seg sammen i dette klima- og miljøhysteriet som rir enkelte partier slik som Høyre, Sp og Ap, sier Sve.

