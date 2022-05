– Det er en lettelse for de etterlatte at retten så tydelig markerer at tiltaltes handlemåte er fullstendig uakseptabel. Særlig viser domstolen til den fullstendige hensynsløshet han viste da han stakk av fra stedet uten å prøve å hjelpe eller varsle om behov for hjelp, noe som har vært en ekstrem tilleggspåkjenning for familien, sier bistandsadvokat Silje Elisabeth Steenvaag til avisen.

Aktors påstand var på 14 måneders fengsel, men Tingretten kom frem til at dette var for mildt og dømte mannen til nær dobbel så streng straff.

– Påtalemyndigheten får i dommen kritikk for å ha bedt om for lav straff, og det er familien helt enig i, sier Steenvaag.

Onsdag kveld 17. desember 2020 var 13-åringen i ferd med å krysse Maria Dehlis vei mellom Grorud og Haugenstua i Oslo sammen med noen venner da en bil kom i høy hastighet og kjørte på gutten som ble kastet rundt 40 meter inn i en motgående bil. Han døde på sykehus dagen etter av skadene han pådro seg.

Bilføreren kjørte videre, men ble pågrepet i sitt hjem senere samme kveld, blant annet ruset på GHB. Mannen forklarte i retten at han fikk panikk da påkjørselen skjedde, men det er foreløpig ukjent hvorvidt sjåføren kommer til å anke dommen eller ei.